San Pierino: bivacchi e caos, bicicletta lanciata contro un’auto. Preoccupati i residenti

Lucca, 28 agosto 2024 – A distanza di un giorno, in piazza San Pierino c’è ancora una maglietta stracciata in terra, è uno degli indumenti indossati da uno dei due protagonisti della rissa che nel tardo pomeriggio di lunedì ha provocato l’intervento dei Carabinieri e dell’ambulanza. A rimanere sul selciato, in una pozza di sangue, uno dei tanti avventori della mensa della Caritas, aperta da anni nei locali della parrocchia, che si è prima affrontato verbalmente e poi fisicamente con un altro frequentatore della mensa.

Una scena di violenza pura, con cazzotti, sangue e persino il lancio di una bicicletta che è finita sulla parte posteriore di un’auto parcheggiata nella piazza, danneggiandola. Solo l’intervento dei Carabinieri ha impedito il peggio, ma la preoccupazione per gli abitanti della zona rimane alta: da troppo tempo c’è malumore per il via vai di personaggi che bivaccano sin da ore prima dell’apertura della mensa, che si siedono sulle soglie di ingresso delle case, e che dopo lasciano ogni tipo di rifiuto per strada, compresi i contenitori del cibo visto che possono tranquillamente portarsi via il cibo e poi disperderlo sugli scalini delle abitazioni o della chiesa stessa. Per non parlare delle numerose volte dove a essere abbandonate sono state secrezioni umane: chi ha defecato, chi urinato, chi vomitato. A pulire, poi, tocca ai dipendenti di Sistema Ambiente.

“Posso tranquillizzare – spiegava l’assessore alla Sicurezza Minniti lo scorso anno al nostro giornale – che piazza San Pierino è costantemente attenzionata nell’orario di consegna dei pasti e i controlli eseguiti di cui ho contezza per aver personalmente visionato i verbali di servizio hanno portato alla generalizzazione della maggior parte dei fruitori della mensa. Posso anche riferire che spesso i controlli eseguiti dal nucleo di sicurezza urbana a seguito di alcuni esposti non hanno fatto emergere particolari criticità trattandosi di segnalazioni estemporanee come evidenziato dai verbali di servizio". Eppure più e più volte si sono verificati anche alterchi tra coloro che utilizzano il servizio, in un contesto che rende ulteriormente insicura una zona dove, a partire dalla vicina via San Paolino, gli interventi delle forze dell’ordine, in quel caso soprattutto di notte, sono quotidiani.

F.Vin.