Notte ‘calda‘ in San Paolino. Lucca, violenta lite in centro. Aggrediti anche i carabinieri

Lucca, 21 agosto 2024 – Un’altra notte calda in centro storico e in particolare lungo l’asse via San Paolino e piazza San Michele dove, purtroppo, gli episodi violenti si verificano con una ormai cadenza a dir poco preoccupante. In questa circostanza abbiamo un marocchino che nel cuore della notte litiga con un connazionale e aggredisce i carabinieri intervenuti per riportare alla calma i due.

E’ il giorno di Ferragosto, a Lucca, quando i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Lucca denunciano in stato di libertà un 25enne di origini marocchine, nullafacente, domiciliato Lucca, per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale. Sono circa le 2.30 della notte quando una pattuglia dei Carabinieri interviene in via San Paolino, in quanto alcuni cittadini avevano segnalato una lite in prossimità dell’omonima chiesa.

Giunti sul posto, i militari ad uno scontro estremamente violento tra il 25enne ed un altro cittadino verosimilmente di origine magrebina, che si contendevano uno zaino a suon di calci e pugni. I Carabinieri riuscivano con non poche difficoltà a dividere i due contendenti, uno dei quali, approfittando dell’incontenibile aggressività manifestata dal 25enne, che nel frattempo si era scagliato contro i militari spintonandoli, si dava alla fuga. Solo l’intervento delle pattuglie delle stazioni di Ponte a Moriano e di Piegaio, giunte in ausilio, consentiva di placare l’ira dell’uomo, condotto poi nella Caserma del Cortile degli Svizzeri per l’identificazione. Le condizioni di salute dell’uomo richiedevano il trasporto presso l’ospedale San Luca, dove gli diagnosticavano un grave intossicazione da sostanze stupefacenti ed alcoliche.