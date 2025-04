Rissa in piazza Napoleone, calci e pugni tra due gruppi di giovani: forse per uno sguardo

Lucca, 7 aprile 2025 – Cinque contro uno. Violenta aggressione intorno alle 22 nella centralissima piazza Napoleone a Lucca, durante la movida del sabato sera. Una lite, scaturita per i soliti futili motivi, come spesso accade e che successivamente è degenerata in calci e pugni, con un ragazzo di 16 anni lasciato sanguinante a terra. Questo il bilancio di quanto accaduto nel centro della città dopo il diverbio che ha visto protagonisti tutti giovani, maggiorenni e minorenni. Sono in corso comunque ulteriori indagini ed accertamenti su questo parapiglia. Secondo una prima ricostruzione due gruppi stavano passeggiando, si sono incrociati: sguardi giudicati troppo audaci e una parola tira l’altra, come accade spesso in questi casi, in un copione già scritto.

Purtroppo, secondo alcune testimonianze raccolte dai carabinieri intervenuti sul posto, in diversi hanno accerchiato la vittima che, rimasta sola, è stata presa di mira ed è caduta sotto i colpi del branco. Ha cercato di difendersi ma gli altri gli hanno rifilato botte da orbi. E c’è da considerare che poteva pure andare peggio. In ausilio all’attività investigativa, saranno esaminate le immagini delle telecamere della videosorveglianza della zona per ricavare indizi utili all’identificazione degli aggressori i quali, dopo l’improvvisato match di pugilato, sono fuggiti di gran carriera dribblando i passanti.

Inoltre, è quasi certo, visti i tempi che corrono, che qualcuno abbia anche filmato la scena con il telefono cellulare. Oltre ai militari dell’Arma è stato allertato anche il 118 che ha provveduto a far arrivare l’ambulanza. Il giovane è stato trasportato in codice giallo al Pronto Soccorso dell’ospedale San Luca per accertamenti. Pur con diversi traumi e lesioni riportate nello scontro con i rivali, se la caverà con lividi, ematomi ed escoriazioni, ferite guaribili in pochi giorni, oltre allo spavento per quello che gli è successo. Rimane la gravità dell’episodio, con atti di violenza di fronte alla gente uscita per godersi la serata primaverile. Si ripropone il tema della sicurezza nel fine settimana, specialmente adesso che si va verso la bella stagione e verso l’estate, quando ci saranno più persone in giro. Le forze dell’ordine hanno già piani specifici di intervento.