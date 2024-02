Riserva di Biosfera. Mab Unesco: l’assemblea

E’ in programma questa mattina dalle 9.30 alle 13, nel salone de “Il Pozzo“ di Pieve Fosciana, un’assemblea della Riserva di Biosfera Mab Unesco dell’Appennino tosco-emiliano, durante la quale si parlerà di temi cruciali per il turismo e la sostenibilità come, ad esempio, quello delle comunità energetiche. Conduce Martina Moriconi, responsabile servizio turismo, cultura, identità territoriale e comunicazione dell’Unione Comuni Garfagnana. Dopo i saluti istituzionali del sindaco del Comune di Pieve Fosciana Francesco Angelini e del presidente dell’Unione Comuni Garfagnana Andrea Tagliasacchi, seguirà l’introduzione di Fausto Giovanelli, presidente del Parco nazionale Appennino tosco-emiliano e coordinatore della Riserva di Biosfera. Interverranno poi Raffaella Mariani, Marco Raugi, Franca Bernardi, Nicola Poli, Antonio Sacchini, Omero Togneri e Marina Lauri.

Dino Magistrelli