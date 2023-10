"Riscopriamo il patrimonio musicale di Lucca: il ricordo di Herbert Handt"

Il sindaco Mario Pardini commenta così: "Ho appreso con tristezza della scomparsa del Maestro Herbert Handt, fondatore e presidente onorario dell’Associazione Musicale Lucchese, un grande pioniere della riscoperta e valorizzazione dell’immenso patrimonio musicale della nostra città. Grazie al suo impegno, Handt ha fatto uscire dagli archivi e di nuovo conoscere al pubblico capolavori degli antenati di Giacomo Puccini e degli altri grandi musicisti lucchesi. Con la fondazione nel 1964 dell’Associazione Musicale Lucchese – della quale è stato direttore artistico fino al 2006 – è stato artefice e motore di un sodalizio che ancora oggi porta avanti con grande energia cultura e divulgazione musicale".

"La città perde con il Maestro Handt una delle personalità che hanno contribuito ad abbinare il nome di Lucca alla cultura musicale. Herbert con la moglie Laura Ziegler valentissima artista- scrivono Maria Pacini Fazzi e Francesca Fazzi - che di Lucca hanno fatto terra di elezione presentando a noi lucchesi i suoi tesori di musica, di arte ci hanno insegnato a guardarci intorno, ad uscire dal provincialismo e a valorizzare il nostro patrimonio. Tante le indimenticabili iniziative culturali dal festival delle Ville alle rappresentazioni di Opere e inediti che hanno richiamato a Lucca la presenza e l’interesse della critica internazionale indicando una strada maestra per fare di Lucca una capitale della musica.”

“Un grande insegnamento e un grande patrimonio testimoniato anche nel volume - scrive Francesca Fazzi - che l’Associazione Musicale Lucchese ha editato in occasione del 90° compleanno del fondatore dell’AML e da noi edito: “Da Puccini a Puccini. 50 anni di studi e ricerche per la musica a Lucca” curato da Fabrizio Guidotti. Grazie Maestro“.

"Grande perdita per Lucca e per il mondo musicale – commenta il maestro Alberto Veronesi – la scomparsa del Maestro Herbert Handt. Con lui Lucca perde un protagonista della organizzazione musicale, sempre pieno di iniziativa e di inventiva, ha garantito stagioni piene di brio e di approfondimento, fondando l’Associazione Musicale Lucchese e la stagione delle opere a Villa Reale di Marlia. A lui Lucca deve molto e dalle stesse sue idee deve ripartire per continuarne l’opera".