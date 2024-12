Riqualificazione urbana. A Ponte a Moriano lavori per oltre 2 milioni di euro

Ieri l’assessore ai lavori pubblici Nicola Buchignani ha illustrato, con il presidente Erp Andrea Bertoncini, il progetto definitivo per la riqualificazione di piazza Cesare Battisti, dell’area vicina al parcheggio Mennucci e di alcuni locali del Teatro di Ponte a Moriano per un costo complessivo di 2.94 milioni di euro finanziati dalla Regione con i Fondi dell’Unione Europea. Gli spazi saranno rimessi a nuovo con led a terra e una fontana. La zona retrostante il teatro sarà invece trasformata in un nuovo parco urbano con una seconda piazza dove potranno essere ospitate manifestazioni all’aperto