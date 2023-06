Riqualifica per l’anfiteatro 600mila euro per i lavori "Intitolato all’ex sindaco"

Sono in corso a Camporgiano i lavori per la messa a norma e riqualificazione del vecchio anfiteatro comunale (FOTO) , che avrà mille posti a sedere, intitolato al dottor Gabriello Angelini, per tanti anni sindaco. Costruito intorno al 1985, l’opera aveva bisogno di un radicale recupero. I lavori prevedono un costo complessivo di 600 mila euro e sono eseguiti dalla Ditta Tecno Service. La spesa è coperta da 420 mila euro ottenuti dal Bando Sport e Periferie, 150 mila dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e 30 mila, infine, da fondi propri del Comune di Camporgiano. "L’intervento- spiega con soddisfazione il sindaco Francesco Pifferi- consentirà sia di o polivalente con grandi potenzialità per la pratica sportiva, sia di riconsegnare alle comunità uno spazio rilevante, in grado di ospitare un migliaio di persone sedute, nel quale poter svolgere anche tutte le attività ludico-ricreative-culturali. Ai 600 mila euro destinati agli interventi diretti sull’anfiteatro, si aggiungeranno a breve oltre 500 mila euro ottenuti con il Pinqua, il Programma per la qualità dell’abitare, che andranno a migliorare ulteriormente tutta l’area circostante, come verde pubblico attrezzato e parcheggi".

Un secondo importante cantiere aperto è quello che riguarda la struttura polifunzionale, a scopo ricreativo e per le emergenze, vicino al polivalente di Poggio. Un intervento complessivo di oltre 200 mila euro, suddiviso in due lotti funzionali. Il primo consiste nella realizzazione della struttura al grezzo, con i lavori in partenza da lunedì e conclusione entro la fine dell’anno. Il secondo lotto, invece, interesserà l’esterno dell’opera e l’impiantistica. Le risorse per il primo lotto ammontano a 144 mila euro, di cui 50 mila provengono dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, 40 mila dall’alienazione della vecchia scuola elementare del paese e 54 mila da fondi propri del Comune di Camporgiano.

I lavori sono stati affidati alla Ditta Fratelli Masotti di Casciana. La struttura polifunzionale rappresenterà un luogo di aggregazione sociale e protezione civile. Una struttura antisismica, costruita interamente a piano terra, rivestita in legno, perfettamente inserita in una zona verde, con pannelli fotovoltaici.

Dino Magistrelli