Riparte la distribuzione dei sacchetti gialli per multimateriale light

Dopo un breve stop riparte la distribuzione dei sacchetti gialli per il multilaterale direttamente a casa. Una decisione presa in sinergia dall’amministrazione comunale e da Sistema Ambiente. Gli operatori, dunque, consegneranno di nuovo i sacchi ai cittadini che li richiederanno: basta lasciare un bigliettino sul bidone in modo visibile o segnalare la richiesta al numero 333.6126757 (WhatsApp). Il pacco di sacchi è strutturato per durare diversi mesi, considerando un ritiro settimanale di multimateriale. Servono per imballaggi in plastica e metallo, tetrapak, polistirolo, pluriball. Si ritirano a Borgo Giannotti e nelle stazioni ecologiche.