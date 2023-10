"Ringraziamenti a Capannori tranne per i dipendenti"

"Nei festeggiamenti per i duecento anni del Comune di Capannori, l’amministrazione si è ricordata di tutto e tutti, ma non ha ringraziato i dipendenti per il loro importante lavoro quotidiano". Lo fa sapere Bruno Zappia, consigliere comunale del gruppo misto che parla di una lettera arrivata, in copia anche ai membri del consiglio, nella quale le rappresentanze sindacali unitarie, fanno notare detta mancanza. "Finalmente – commenta dai banchi dell’opposizione Zappia -, si rimprovera agli attuali vertici di potere che, nel corso delle celebrazioni del bicentenario, mai si sono ricordati di ringraziare i dipendenti comunali, i veri lavoratori che mandano avanti l’ente tutti i giorni, anche se in grande difficoltà. Quello del sindacato è un documento coraggioso e ben fatto – aggiunge Zappia -, che si chiude anche con un’ultima parte riportando le critiche espresse su un dubbio controllo del grado di soddisfazione dell’evento stesso da parte dei cittadini". Zappia sottolinea anche come a proposito gli vengono in mente altri controlli qualità dei servizi svolti: "In particolare attivati dallo sportello ‘Comune amico’ affidato a Coop esterna e sugli interventi dei ‘cantonieri di paese’. Mi sono informato ed è emerso che la somma di oltre 41 mila euro necessario ad attivarli è stata presa da un capitolo del settore sociale, sostanzialmente per fare rintracciare coloro che avevano telefonato, trasmettendo la segnalazione dei problemi da risolvere. Lo scopo ufficializzato dalla determina è quello di verificare se i cittadini siano rimasti contenti per i risultati ottenuti, ma c’è il forte dubbio, che si voglia invece individuarli per acquisire i dati personali, per poi contattarli su altri argomenti. Sono rimasti senza parole ma per l’amministrazione Menesini la riservatezza della privacy esiste o no?".