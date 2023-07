Rinasce impianto di Pieve San Paolo Entro la fine dell’anno il via ai lavori "E’ necessario riqualificarlo"

Il Comune di Capannoni progetta la rinascita per l’impianto sportivo di Pieve San Paolo. Entro la fine dell’anno dovrebbero partire i lavori di riqualificazione e adeguamento della struttura. Lo annuncia l’amministrazione comunale che ha approvato in sede di giunta il progetto di fattibilità complessivo e prevede di realizzarlo grazie al finanziamento di circa 900 mila euro, provenienti da fondi del Pnrr. Il progetto prevede nel complesso in particolare la realizzazione di un nuovo blocco destinati agli spogliatoi e di una nuova recinzione che delimita l’area da gioco, oltre alla demolizione delle strutture di magazzino attualmente esistenti. I nuovi spogliatoi saranno realizzati nella zona centrale dell’area dell’impianto, adiacente al campo principale, con locali che saranno adeguati per ospitare sia spogliatoi destinati agli atleti, che quelli adibiti alla figura dei giudici e degli arbitri, oltre a vedere anche la realizzazione di un locale dedicato al primo soccorso e alle visite mediche.

"L’impianto sportivo di Pieve San Paolo è importante nel panorama sportivo comunale e molto frequentato - spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -, è quindi necessario riqualificarlo e rinnovarlo per migliorarlo sotto vari aspetti e renderlo così più adatto all’importante funzione che svolge soprattutto per i giovani del territorio. Questo intervento è finalizzato in particolare a realizzare i nuovi spogliatoi e alla sostituzione della rete di recinzione, ma stiamo lavorando per portare avanti il progetto di riqualificazione per dotare questa struttura sportiva anche di nuove tribune, nuovi servizi igienici per il pubblico e per risistemare gli spazi esterni compresa l’area di parcheggio. Un’opera che nel complesso va ad inserirsi nel percorso di miglioramento e valorizzazione degli impianti sportivi del nostro territorio che stiamo portando avanti per consentire la pratica dello sport in luoghi più funzionali, attrezzati e soprattutto sicuri".

Nell’area da gioco si prevede inoltre la sostituzione della recinzione esistente con una rispondente alle prestazioni richieste dalle normative vigenti, che avrà tra le sue caratteristiche un’altezza minima di 2 metri e mezzo.

Saranno realizzati inoltre due varchi carrabili della larghezza di 3 metri e due nuovi accessi pedonali.