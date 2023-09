Rinasce il campo sussidiario. Presentato il nuovo impianto

C’era anche il Governatore regionale Giani. Taglio del nastro per il nuovo campo sussidiario intitolato "Althen des Paluds" (dal nome del campo sportivo principale, mutuato da uno dei borghi, quello francese, gemellato con il paesino fondato da Carlo IV di Boemia). La cerimonia è avvenuta alla presenza del sindaco Federico Carrara, del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, dei consiglieri regionali Vittorio Fantozzi e Valentina Mercanti, dei sindaci dei Comuni limitrofi, la dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo di Montecarlo, con i docenti e una rappresentanza degli alunni, il tutto organizzato dalla ASD Montecarlo Calcio, che ha organizzato un piccolo torneo triangolare dell’annata 2013. L’idea è nata dalla volontà di migliorare l’offerta sportiva del proprio territorio, sia per le attività del territorio stesso, sia per le attività ludico-didattiche e ricreative a servizio delle Scuola Primaria e Secondaria di primo grado della comunità.

L’amministrazione ha deciso di utilizzare, oltre a fondi propri anche, quelli messi a disposizione dalla Regione Toscana dove si prevedeva il sostegno ed investimenti in materia di impiantistica e spazi sportivi pubblici destinati alle attività motorie mediante contributi in conto capitale.

Il progetto prevedeva la trasformazione e ampliamento dell’attuale campo in terra battuta in un terreno in erba artificiale di ultima generazione per la realizzazione di un campo da destinare al calcio a cinque e a sette, oltre al potenziamento dell’impianto di illuminazione esistente ottenuto mediante la sostituzione dei punti proiettori esistenti sulle due torri faro con nuovi a led per il risparmio energetico. Il fondo è in sintetico di ultima generazione, con un tipo di erba americana che è ingrado di resistere ad ogni condizione meteo. Coniugata così la necessità di una simile struttura, con una riqualificazione, perché il campo in oggetto è anche bello da vedere.

Si potrà ritornare a fare un pensierino ad esempio per ospitare le gare prestigiose del mitico Torneo Internazionale Giovanile di Viareggio, il Mondiale di categoria, come è ritenuto, rinverdendo i fasti della metà degli anni Novanta, quando il Torini disputò diverse partite a Montecarlo. Il campo potrà essere sfruttato dalla società grigiorossa locale che dopo anni di oblio è ritornata in auge.

Massimo Stefanini