Rinasce il borgo di S.Gennaro. Il 25 sarà svelata la piazza

Lavori finiti. Siamo al taglio del nastro. Saranno inaugurati sabato 25 gennaio alle 11.30, i lavori di riqualificazione del borgo e della piazza di San Gennaro, nell’ambito del più ampio progetto di miglioramento e valorizzazione del paese collinare che ha ottenuto un finanziamento Pnrr di 490.000 euro. Annunciata la presenza del sindaco Giordano Del Chiaro e delle associazioni del territorio, quali la Filarmonica Luporini e il gruppo Donatori di Sangue.

"Un intervento di riqualificazione che ha portato bellezza in un borgo storico – afferma il sindaco Del Chiaro, – siamo molto orgogliosi di questi lavori perché necessari per restituire una vivibilità e una armonia che il paese merita. Questa riqualificazione è finalizzata a facilitare l’accesso al paese e la sosta dei mezzi e a valorizzare, rendere più decoroso e vivibile, lo storico centro abitato, in particolare la piazza. Ma è un primo intervento, in accordo con i cittadini vogliamo continuare a migliorare il territorio".

Gli interventi hanno previsto il totale rifacimento della pavimentazione, che in parte è stato realizzato in pietra di Matraia, ed in parte in asfalto natura. Inoltre è prevista una nuova illuminazione e installate alcune panchine. Sono stati realizzati stalli di sosta solo nella parte della piazza pavimentata in asfalto natura e 18 nuovi di uso pubblico lungo via Guido Cheli. Restaurato il percorso pedonale.

M.S.