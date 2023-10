"Rimaniamo interdetti a Lucca: Impegno Civico sulla consacrazione del Sacro Cuore"

Anche Impegno civico per Lucca, interviene sulla questione dell’invito fatto al sindaco Mario Pardini da parte del parroco di San Pietro a Vico alla consacrazione del Sacro Cuore di Maria per domani, domenica 15 ottobre. ”Sinceramente – viene spiegato con una nota dal movimento – rimaniamo interdetti alle dichiarazioni del Sindaco fatte nel consiglio comunale di giovedì, in cui parla di preghiera privata. Questo lo diciamo perché se è un atto pubblico come dichiara il parroco riteniamo che sia un atto politico a tutti gli effetti Detto questo – conclude Impegno Civico – ribadiamo la nostra laicità e sarebbe importate che lo facesse anche il sindaco“.