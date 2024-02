Rilancio Anfiteatro. Un ‘sì‘ bipartisan alla proposta Bianucci ”Più cultura in piazza”

La mozione per far tornare piazza Anfiteatro un luogo di cultura – e non solo uno spazio gastronomico dove le attività spuntano a bizzeffe – presentata dal consigliere comunale di opposizione Daniele Bianucc,i ha trovato il consenso unanime nell’ultima seduta del consiglio comunale.

Maggioranza e opposizione – cosa rara, viste anche le dure tensioni che vanno avanti da mesi – hanno deciso all’unanimità di inviare la mozione di Bianucci all’attenzione della commissione consiliare Cultura, in modo che il testo possa essere arricchito dal confronto di tutte le forze politiche ed eventualmente emendato.

Ma l’idea ha comunque trovato un consenso ampio e il consiglio si è dato due mesi di tempo per permettere l’approfondimento in commissione, dopodiché la mozione ritornerà in aula, per l’approvazione finale.

"Abbiamo riscontrato un clima particolarmente positivo intorno alla proposta, da parte di tutti i gruppi consiliari – sottolinea Bianucci – Adesso, come deciso, il confronto proseguirà, nelle prossime otto settimane, nella commissione consiliare competente. L’idea è che l’Anfiteatro torni ad ospitare eventi culturali, per renderla finalmente fruibile da parte di tutti: certo pure i turisti, ma soprattutto i cittadini che da anni non lo sentono più proprio. Negli anni, infatti, sono andati persi la dimensione e l’uso culturale della piazza, che a lungo ha invece ospitato sia appuntamenti particolari e tipici, come la storica tombola della piazza (resa celebre dalla penna di Cesare Viviani), sia eventi di particolare pregio, come Anfiteatro Jazz e alcuni concerti, come ad esempio per le prime edizione del Lucca Summer Festival. Riteniamo che la riscoperta della dimensione culturale di piazza Anfiteatro potrebbe favorire direttamente il recupero di una vocazione di questo luogo non solo legata appunto alla ristorazione e al turismo".

In particolare, nella mozione di Bianucci, che auspica anche una più ordinata presenza di tavolini e gazebi, si chiede all’amministrazione comunale di tornare a prevedere eventi direttamente organizzati dalla stessa o dalle società o aziende speciali che fanno capo al Comune di Lucca. Viene inoltre chiesto che nei prossimi bandi del "Vivi Lucca" per il finanziamento delle attività culturali, sia individuato un ordine di priorità per quelle che saranno pianificate almeno in parte proprio in piazza Anfiteatro.

Infine, Bianucci chiede che al momento della stipula di nuove convenzioni (o del loro rinnovo) che vedano un contributo economico da parte dell’amministrazione comunale per l’organizzazione di attività culturali, di prevedere che esse pianifichino almeno una parte del loro programma nella piazza.

Otto settimane e poi si vedrà se l’opzione di un rilancio culturale di questo splendido scorcio di Lucca prenderà davvero forma.

Fabrizio Vincenti