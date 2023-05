RiGenerazioni va sul palco E’ il festival di “50&Più“

L’Associazione 50&Più Lucca promuove la seconda edizione di RigenerAzioni, il primo festival teatrale toscano che raccoglie produzioni teatrali di persone provenienti da altri ambiti lavorativi e percorsi di vita. Che raggiunta la maturità, si rigenerano producendo e portando in scena come autori o attori spettacoli inediti, frutto di un’intensa attività di sperimentazione e di ricerca creativa. Tutto questo, sotto la guida di docenti professionisti all’interno di associazioni, scuole e collettivi artistici. “Saranno due serate di prosa - commentano il presidente provinciale e regionale dell’Associazione 50&Più Antonio Fanucchi e la coordinatrice dell’Università 50&Più Rosa Conte -, dove l’inventiva degli studenti sarà valorizzata nell’originalità in testi scritti da loro stessi. Ironia, ritmo, impegno dei contenuti ma anche leggerezza, per una grande festa della nostra associazione”. RigenerAzioni Festival è prodotto da 50&Più Lucca, che da anni sul territorio della piana lucchese e non solo si occupa di cultura e formazione per adulti che vogliono rimettersi in gioco, in collaborazione con i Comuni di Altopascio e Porcari.

Il progetto nasce da un’idea del docente dei laboratori teatrali di 50&Più Università, Francesco Tomei. Il festival è stato possibile grazie anche alla sensibilità di realtà che hanno sponsorizzato l’iniziativa come il Centro Commerciale Naturale di Altopascio e la Farmacia Regoli di Altopascio. Si comincia lunedì 15 maggio, alle 21 nell’auditorium Vincenzo Da Massa Carrara di Porcari con la classe del laboratorio 50&Più del Polo di Lucca che porterà in scena la drammaturgia originale Rosa antico. Le donne di Puccini, uno spettacolo inedito che racconta il rapporto del Maestro con il mondo femminile. Sul palco Maria Santa Bernardoni, Cinzia Camporese, Renzo Fantozzi, Marilice Lanfranchi, Silvia Mastronardi, Laura Menesini, Fabiola Moriconi, Francesca Veltri Panni, Giovanna Rosito e Marco Tomei. Si proseguirà giovedì 18 alle 21 nel Cinema Teatro Puccini di Altopascio, quando il laboratorio 50&Più Polo di Capannori presenterà Questione di chimica, una drammaturgia originale frutto del lavoro della classe in laboratorio. Ad interpretare lo spettacolo saranno Donatella Casentini, Laura Cesarano, Raimondina Giannotti, Carla Matassi, Elena Maria Iole Pasquini, Mariella Pollacchi, Maura Romanini, Laura Socciarelli e Mauro Valletta. La regia di entrambi le produzioni saranno a cura di Francesco Tomei. L’ingresso agli spettacoli è libero fino a esaurimento posti.