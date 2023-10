"Riformisti, Cattolici e Liberali: confrontiamoci": è l’appello di Alberto Baccini, rinnovato presidente di Italia Viva della provincia di Lucca, che lancia una vera e propria chiamata alle armi per un incontro a metà novembre fra tutti i partiti, movimenti e listi civiche che si rifanno alle posizioni riformiste, liberali e cattoliche per aprire un primo confronto sulle prossime amministrative. "Un momento di riflessione comune, fra Italia Viva, Azione, +Europa, LDE, i vari Movimenti cattolici e laici del territorio, le liste civiche esistenti o che si stanno organizzando per verificare a 360° la situazione politica in provincia di Lucca, confrontare le rispettive priorità programmatiche, valutare un possibile cammino insieme nei prossimi mesi". Baccini invita tutti coloro che si riconoscono in questa prospettiva, senza esclusioni, a incontrarsi a Lucca.