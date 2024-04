Rifiuti zero. Ciclo di incontri in vista del voto

Il Centro Ricerca Rifiuti Zero organizza il 23 e 24 aprile e il 3 maggio (ore 21 al parco scientifico di Segromigno in Monte) tre incontri di formazione civica e ambientale sulle principali criticità ambientali della Piana anche in previsione dell’imminente appuntamento delle elezioni comunali di Capannori. Il calendario è il seguente: 23 aprile: guida alla conoscenza di che cosa sono le sostanze Pfas, da dove derivano in generale e in particolare nella Piana e le alternative; 24 aprile: la sfida dell’economia circolare e le opportunità derivanti dai progetti finanziati Pnrr, quali l’impianto di riciclo dei pannolini e pannoloni e di selezione e recupero degli scarti tessili, i Centri di riuso e il "diritto europeo alla riparazione"; 3 maggio: la Piana tra inquinamento atmosferico, consumo di suolo, assi viari e rigenerazione urbana.

Gli incontri sono aperti a tutti i cittadini ed anche a tutti i candidati (di tutti gli schieramenti) al consiglio comunale proprio allo scopo di formare le "condizioni civiche" di consapevolezza al fine di affrontare con cognizione di causa problemi fondamentali non solo per il territorio che va da Lucca ad Altopascio. Gli incontri saranno introdotti e coordinati da Rossano Ercolini con la collaborazione di altri esperti e docenti. Si tratta di temi di strettissima attualità, dalle Pfas e dalle sostanze nocive, fino all’impianto di riciclo, tanto per rimanere fedeli all’economia circolare, dei pannolini, dei pannoloni e, in generale, del materiale assorbente che afferisce all’igiene della persona, oltre al tessile.

Massimo Stefanini