Rifiuti al cimitero. Scatta la protesta dei cittadini

Proteste dei cittadini per alcuni sacchi, sei o sette, di rifiuti che si trovano nei pressi dell’ingresso del cimitero di Marginone, frazione di Altopascio. Si tratta di involucri di colore bianco di dimensioni cospicue. Il loro contenuto, però è un mistero. Si trovano ammassati a sinistra del cancello principale dove è previsto l’ingresso nel camposanto. C’è uno spazio delimitato dal nastro bianco e rosso che indica la necessità di non oltrepassare in quanto vietato. All’esterno di questi sacchi si intravede la scritta "rifiuti". C’è chi si reca a trovare i propri cari abbastanza spesso e giura che, questo genere di immondizia, si trova ubicata nello stesso posto da mesi.

