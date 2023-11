"Ricordo delle Vittime di Incidenti Stradali: Cerimonia a Massa Macinaia, Capannori"

E’ prevista per domenica 19 novembre alle 15,30 a Massa Macinaia, Capannori, la cerimonia per la giornata mondiale del ricordo delle vittime di incidenti stradali.

Una ricorrenza molto triste, ma che unisce nel ricordo delle vittime e nella voglia di cambiare.

Il ritrovo è previsto in via di Sottomonte, alla stele che ricorda Marianna Barsotti, deceduta in un tragico sinistro il 12 novembre 1995 ad appena 16 anni.

Ad officiare la funzione don Nando Ottaviani. Parteciperanno i rappresentanti dei Comuni di Capannori e di Lucca e della polizia municipale, oltre a Damiana Barsotti, sorella di Marianna, infermiera all’ospedale di Lucca e responsabile provinciale dell’associazione italiana vittime della strada.

M.S.