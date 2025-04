"Riciclali tutti". Il recupero dei rifiuti con Lucca Crea diventa un gioco da studenti

Prosegue nelle scuole lucchesi "Riciclali tutti - Recycle ‘em all!": il progetto ludo educativo realizzato da Sistema Ambiente e Comune di Lucca, in collaborazione con Lucca Crea, che mira a sensibilizzazione le nuove generazioni sulla raccolta differenziata. In gioco 21 classi, II e III delle scuole primarie del Comune di Lucca, oltre 400 famiglie coinvolte che, divertendosi, potranno imparare o ripassare tutti insieme come si differenziano i rifiuti e perché è importante farlo. Tante le sfide da affrontare per arrivare al "torneone" finale e dimostrare chi è più bravo a "Riciclali tutti - Recycle ‘em all!" (edito da Red Glove): i ludo educatori di Lucca Crea sono già attivi nelle scuole per parlare di riciclo e insegnare le regole del gioco che viene poi donato a ogni bambino, per poter giocare a casa e con gli amici: ogni partita, infatti, servirà a far guadagnare punti così come la partecipazione alla speciale caccia al tesoro organizzata in occasione della Paper Week. Sabato 12 aprile, il centro storico si trasformerà in un grande tabellone da gioco a cielo aperto grazie a "Riciclali tutti: la carta al tesoro!", l’evento ludico-educativo promosso da Sistema Ambiente S.p.A., in collaborazione con il Comune di Lucca, Comieco, Confcommercio e con la partecipazione di Lucca Crea. Tutti possono partecipare iscrivendosi su www.sistemaambientelucca.it/it/news/dettaglio-news/riciclali-tutti/ L’iniziativa si inserisce nel calendario ufficiale della Paper Week 2025, la settimana nazionale dedicata al riciclo di carta e cartone, che quest’anno celebra Lucca come Capitale del Riciclo della Carta. Il ritrovo è fissato in Piazza San Michele, ore 15, da cui prenderà il via l’avventura con mappa alla mano, alla scoperta dei checkpoint sparsi nel centro cittadino, che coinvolge 13 attività commerciali del centro storico.