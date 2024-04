Ricco cartellone per i giovedì culturali dell’Associazione La Finestra

Ultimi due mesi con i giovedì culturali dell’Associazione “La Finestra” nella sede di Sant’Anna, via Fratelli Cervi. Gli appuntamenti iniziano alle ore 16.30. Da evidenziare subito due eventi speciali il 2 maggio in occasione dei 100 anni del fondatore del Centro anziani e la doppia corale del 6 giugno che concluderà la stagione. Questo il programma dei prossimi giovedì culturali: oggi l’architetto Bona Devilla presenta “L’architettura del Rinascimento dalla sobrietà fiorentina ai fasti di Roma” (con proiezione di immagini).

Poi in calendario per l’11 aprile la dottoressa Elena Panzera presenta il suo libro “I salmoni aspettano Agosto”. La data successiva è quella del 18 aprile quando il dottor Andrea Giannasi parlerà de “I lucchesi alla guerra”. Il 2 maggio il circolo “Amici della musica Alfredo Catalani” proporrà il galà lirico per i 100 anni di Divo Stagi. Al termine verrà offerto un buffet agli intervenuti. Invece il 9 maggio l’architetto Pietro Luigi Biagioni presenterà “L’emigrazione lucchese in Argentina” con proiezione del filmato “La Garfagnana per Astor Piazzolla nel centenario della nascita” con introduzione della professoressa Ave Marchi.

Ancora 16 maggio la guida turistica dottoressa Anna Romani parlerà de “I segreti di Lucca”, con proiezione di immagini. Il 23 maggio la professoressa Elisa Bertoni parlerà de “Il Principe” di Niccolò Machiavelli. Si continua il 30 maggio con la professoressa Marina Giannarini presenterà il suo libro “Bada alla badante”.

Il 6 giugno spazio al “Il coro di Zago” con la partecipazione del coro “50 e più Università di Livorno”, che si esibirà in ”Coro e solisti in concerto” con direzione di Graziano Polidori, pianista Mattia Zappalà, cantanti lirici Katia Catassi (soprano) e Dante Francesconi (baritono).