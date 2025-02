Riccardo Nencini presenta il volume di Cenni e Donati

Domani 20 febbraio alle ore 17, al Caffè Santa Zita in piazza San Frediano, nuovo appuntamento per il ciclo di incontri coordinati da Monica Innocenti. Ospite il presidente del Gabinetto Vieusseux di Firenze, saggista e scrittore On. Riccardo Nencini che a colloquio con l’editrice Francesca Fazzi (insieme nella foto) presenterà il volume di Aura Cenni e Lorenzo Donati, “Ogni storia d’amore è una fine” (Mondadori 2024). Dopo l’introduzione di Monica Innocenti l’incontro andrà ad affrontare i temi del libro, un diario a quattro mani di Aura e Lorenzo alla ricerca della scintilla che ha fatto scoccare il loro amore fra arte e libri.