Riccardo Guasco alla mostra Puccini Manifesto

Il celebre illustratore Riccardo Guasco, firma dell’immagine ufficiale della mostra “Giacomo Puccini Manifesto. Pubblicità e illustrazione oltre l’opera lirica”, è stato ricevuto ieri a Palazzo Orsetti dal sindaco Mario Pardini. L’artista alessandrino, noto a livello internazionale anche con lo pseudonimo Rik, ha visitato la mostra nell’ex Cavallerizza, organizzata nell’ambito delle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini.

Durante l’incontro, il sindaco Pardini ha espresso a Guasco il ringraziamento della città per il prezioso contributo artistico che ha arricchito le celebrazioni dedicate al grande compositore. “L’opera di Guasco sintetizza in modo unico il genio creativo di Puccini e il legame indissolubile con la nostra città – ha dichiarato Pardini –. Un’immagine che celebra il teatro, la musica e la bellezza di Lucca, rendendo omaggio a un maestro universale come Puccini”.

La mostra, visitabile fino al 2 marzo, ha come immagine ufficiale l’opera realizzata da Guasco: il profilo del compositore lucchese inserito in un sipario teatrale, con una suggestiva veduta dell’Anfiteatro lucchese racchiusa nel cappello di Puccini, dove il maestro stesso passeggia in un’atmosfera onirica. Guasco è presente anche con una selezione dei suoi manifesti dedicati alle opere di Puccini e ad aziende storiche.