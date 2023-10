Riapre via dei Fossi. Risolto il nodo cedimenti

Finalmente. Sembra proprio che questa sia la volta buona. Dopo quasi tre anni riapre il tratto stradale tra via della Fratta e via San Nicolao, chiuso nel lontanissimo gennaio del 2021 per un cedimento strutturale della strada e del muretto del fosso stesso. Nei prossimi giorni, forse già a inizio settimana, la strada tornerà finalmente percorribile e sono in corso le interlocuzioni con il gestore del servizio di trasporti pubblici per rimodulare le stesse corse delle navette che transitano in quella zona del centro storico.

I lavori per stabilizzare il manto stradale in questo tratto di via dei Fossi erano partiti a fine 2022, con lo scopo di inserire nel terreno della storica strada dei micropali e creare così un cordolo in grado di proteggere la stessa, scaricando il suo peso non verso il muro del fosso. Nel frattempo, però, alcune abitazioni della strada avevano presentato inquietanti cedimenti nelle scale esterne che conducono agli immobili e che si affacciano lungo la via. Crepe vistose delle dimensioni di qualche centimetro, che nel breve volgere di qualche tempo erano cresciute in modo evidente e avevano allarmato i residenti. Al punto da arrivare a generare un contenzioso tra gli stessi abitanti e la ditta e il progettista che ha realizzato i lavori, come aveva confermato la stessa amministrazione comunale (totalmente estranea al contenzioso) nel maggio scorso quando si sperava comunque di poter riaprire in breve la via.

Ci sono voluti invece ancora altri mesi per chiudere la controversia e arrivare, finalmente, a rendere di nuovo transitabile il tratto della strada tra via della Fratta e via San Nicolao, la cui chiusura ha creato forti disagi in tutta la zona.

Fabrizio Vincenti