Riapre il Teatro “Nieri“. Concerto inaugurale a Ponte a Moriano

Il concerto di domenica 26 gennaio alle ore 18.30 a Ponte a Moriano celebra la riapertura del Teatro "Idelfonso Nieri", piccolo gioiello architettonico da circa 400 posti, restituito alla comunità al termine di un importante intervento di restauro che ha interessato sia l’interno che l’esterno dell’edificio. L’inaugurazione, promossa dal Comune e dal Teatro del Giglio Giacomo Puccini, sarà appunto accompagnata da un concerto di grande suggestione, con il soprano Silvana Froli e il tenore Claudio Sassetti, accompagnati al pianoforte dal maestro Stefano Adabbo.

A fare da padrone di casa sarà l’attore Nicola Fanucchi, che introdurrà la serata. Il programma musicale offrirà un viaggio attraverso l’opera lirica e la tradizione musicale italiana, con brani di Giacomo Puccini, Alfredo Catalani, Francesco Paolo Tosti, Ernesto De Curtis e Stanislao Gastaldon. "Il Teatro di Ponte a Moriano è l’esempio perfetto di come un teatro di provincia possa unire semplicità ed eleganza, raccontando una storia. - racconta Froli - per questo abbiamo scelto per il concerto di domenica un percorso musicale che abbraccia il teatro dell’epoca, offrendo una panoramica completa del periodo storico".

Alla presentazione del concerto ieri (nella foto di Alcide) erano presenti il presidente del Teatro del Giglio Giorgio Angelo Lazzarini, l’assessore Mia Pisano, il direttore artistico del Teatro del Giglio Cataldo Russo, il soprano Silvana Froli e il direttore generale del Teatro del Giglio Fulvio Spatarella. "L’apertura del Teatro di Ponte a Moriano è motivo di orgoglio – spiega Lazzarini – un luogo inclusivo dedicato alla valorizzazione della cultura locale, che inaugura una nuova fase con eventi di qualità anche nelle frazioni".

"Questo teatro – aggiunge l’assessore Pisano – rappresenta un punto di partenza per una nuova vita culturale, uno spazio rinnovato e richiesto dalla comunità, pronto ad accogliere eventi e iniziative a partire da aprile". "Sono felice che lo spettacolo inaugurale sia affidato a talenti lucchesi, in grado di rappresentare al meglio l’identità e la cultura della nostra città", conclude Russo.

I lavori di restauro, iniziati nel marzo 2022, hanno richiesto un investimento finale di circa 884mila euro, a fronte dei 562mila euro preventivati inizialmente, anche a causa di imprevisti legati al tetto. Le facciate esterne del Teatro "Nieri" sono state restaurate nel rispetto dei colori originali del 1930, mentre gli interni sono stati trasformati in uno spazio moderno e funzionale, con nuove poltroncine, climatizzazione avanzata e impianti rinnovati. Da aprile il teatro sarà disponibile per compagnie e associazioni, diventando un punto di riferimento culturale per Ponte a Moriano, capace di unire tradizione e innovazione. I biglietti per il concerto inaugurale di domenica 26 gennaio sono disponibili per la prenotazione alla biglietteria del Teatro del Giglio e pronti per il ritiro tra sabato e domenica.

Rebecca Graziano