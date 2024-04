Riapre il Museo del motore a scoppio di Barsanti e Matteucci

La Fondazione Barsanti e Matteucci riapre le porte del Museo del Motore a Scoppio, in via Sant’Andrea n. 58, ogni sabato, domenica e giorni festivi, dalle 11 alle 19, fino a novembre. Per gruppi di almeno 10 persone e scolaresche, il museo aprirà previa prenotazione diretta con la Fondazione. Aperture anche dal 25 aprile al 5 maggio e dal 15 al 18 agosto. Martedì 9 aprile, alle ore 16, in collaborazione con l’Università 50+, evento con visita guidata curata dalla presidente della Fondazione, Maria Luisa Beconcini e incontro sull’evoluzione del motore a scoppio in 170 anni, con intervento di Elio Lutri. Obbligo prenotazione al 3714588826.