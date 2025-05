Riapre il Brennero. L’Anas rispetta i tempi. Il grazie del sindaco

"Ora è ufficiale: Anas ci ha comunicato che la SS12 del Brennero riaprirà a senso unico alternato, regolato da semaforo, nel tratto tra Ponte del Diavolo e Chifenti, per lunedì 19 maggio dalle ore 16 in poi. Questo significa che la prima parte dell’intervento da sei milioni di euro è giunto a conclusione nei tempi previsti".

L’annuncio è del sindaco di Borgo a Mozzano, Patrizio Andreuccetti, il quale poi aggiunge: "Tre mesi erano stati annunciati e, nonostante una frana intercorsa e vari episodi di maltempi, i tre mesi sono stati vengono. Ringrazio pertantp l’Anas, l’Ingegner Damiano Menchise e tutti i suoi collaboratori per il lavoro svolto – prosegue il sindaco - Quando c’è da criticare sono il primo a farlo, ma quando le cose sono fatte secondo previsioni, è giusto riconoscerlo. Ringrazio i cittadini per la collaborazione e la pazienza, in un momento non facile ma necessario per tutta la comunità. Avanti così".

Poi, uno sguardo al proseguio dei lavori: "Noi continueremo a stare sul pezzo, vigilando passo dopo passo che le cose procedano per il meglio".

Il primo cittadino di Borgo a Mozzano informa inoltre che mercoledì 21 maggio, in concomitanza con il passaggio del Giro d’Italia, la strada Provinciale ricadente sul territorio del Comune e le immissioni sulla stessa, saranno chiuse nel range tra le 10 e le 14 (15 minuti in più o in meno).

Rimane, nel giorno del passaggio della carovana rosa, invece aperta la statale del Brennero, che per quella data, come detto, sarà già stata riaperta a senso unico alternato tra Ponte del Diavolo e Chifenti. Il sindaco Andreuccetti conferma infine che nel giorno del Passaggio del Giro saranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado nel Comune di Borgo a Mozzano, dal nido all’Itt compresi.

"L’auspicio – conclude Andreuccetti - è che possa svolgersi una bella manifestazione, coinvolgente per tutta la comunità in una bella festa per accogliere la carovana rosa che transiterà nel nostro comune".

Marco Nicoli