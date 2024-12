Riaccendi il Sorriso: lotta alla dipendenza digitale tra i giovani in Toscana

“Riaccendi il Sorriso“ è un’associazione no profit di volontariato che si impegna a promuovere un utilizzo corretto e consapevole dei dispositivi digitali tra i giovani. Dal 2021 ha avviato una serie di iniziative finalizzate a formare e informare genitori, pediatri, rappresentanti del mondo dello sport, della scuola, educatori, e tutti coloro che rivestono un ruolo centrale nella vita degli adolescenti sulle conseguenze dovute ad una eccessiva esposizione ai device.

Il rischio principale a cui vanno incontro bambini e ragazzi, ormai sempre più connessi e precoci nell’uso di smartphone e tablet, è quello di passare da una semplice abitudine ad una dipendenza, che nei casi più estremi può generare vere crisi di astinenza. Proprio come una droga. Il lockdown ha accelerato il processo di adozione del digitale in tutti i settori, compreso quello della scuola, portando alla luce nuove fragilità e insicurezze e incrementando i pericoli relativi all’abuso delle tecnologie digitali: gli studi specifici condotti in tutto il mondo confermano che un ricorso compulsivo a smartphone, tablet e social causa, tra gli altri, distrazione nello studio, aumento dell’aggressività, problemi alla vista, ai muscoli del collo e delle spalle, problemi di sonno e non solo.

In questo scenario sempre più allarmante, “Riaccendi il Sorriso“ sta conducendo campagne di sensibilizzazione sul tema e azioni concrete sul territorio con il coinvolgimento di enti pubblici (a partire dalla Regione Toscana) e privati. È stato poi coinvolto il CONI regionale, la Polizia Postale regionale, l’Ufficio Scolastico Provinciale Territoriale di Lucca e Massa-Carrara, e la FIMP regionale (Federazione italiana medici pediatri), oltreché di associazioni e altre realtà.