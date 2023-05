Restyling per il centro di Protezione civile

Una struttura più efficiente dal punto di vista energetico, sicura e moderna: sono in corso i lavori al Centro intercomunale di Protezione Civile di Piano di Gioviano. A condurli è l’Unione dei Comuni della Mediavalle del Serchio. "Intervenire su questa struttura significa investire in un polo strategico per il nostro territorio e dare quindi alla comunità servizi ancora più efficienti e puntuali - commenta il presidente, Marco Remaschi -. Il polo infatti è centro intercomunale di Protezione Civile per la Mediavalle, magazzino degli operai forestali e ricovero dei mezzi forestali, sede Punto emergenza territoriale del 118 con stazionamento di un’ambulanza di supporto al 118, centro vaccinale per medici e pediatri di base e sede operativa del SAST. La struttura durante la pandemia è stata un importante punto di riferimento per le vaccinazioni, ma anche per lo smistamento delle mascherine. Continuano quindi gli investimenti dell’Unione per ammodernare le proprie strutture, renderle più sicure e attrezzate e migliorare anche gli aspetti della sostenibilità ambientale".

I lavori, per il primo lotto di interventi, ammontano a oltre 268 mila euro (di cui 108 mila ottenuti dalla Regione attraverso e la parte restante con risorse proprie dell’Ente) e si concentrano - sul fronte efficientamento energetico - nella realizzazione del cappotto termico e nella sostituzione degli infissi. A seguire saranno realizzati i lavori di manutenzione straordinaria al tetto (50 mila euro, di cui la metà stanziati dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca) per individuare e risolvere eventuali infiltrazioni.

M.N.