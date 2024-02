Restyling della stazione. Il Comune ci prova

Il Comune di Montecarlo al lavoro per rinnovare la convenzione con Rete Ferroviaria Italiana sui locali della stazione che, come noto, si trova a San Salvatore. L’obiettivo è poter sistemare la sala di attesa per i viaggiatori, rendendo il luogo sicuro (tempo fa si erano verificati atti vandalici) e confortevole, magari con un servizio ristoro. Un obiettivo che si snoda su un duplice percorso: migliorare i locali dove sia spettano i convogli ma, al tempo stesso, operare una più generale riqualificazione dell’intera area che adesso, è sotto gli occhi di tutti, è piuttosto abbandonata, ormai limitata ad una vasta area di parcheggio, utilizzata dagli utenti anche durante le manifestazioni paesane, nei pressi della chiesa.

Il decoro, l’illuminazione, magari da potenziare, agiranno come deterrente e come fattore di dissuasione nei confronti strani traffici ed altro. "Riapriremo i contatti con RFI per raggiungere questo traguardo – conferma il sindaco, Federico Carrara, - anche se si tratta di Enti caratterizzati da una sua burocrazia e una sua tempistica. Ma ci impegneremo per l’obiettivo". Fin qui il primo cittadino. Ma a San Salvatore ci sarebbe da risolvere anche un’altra questione con le Ferrovie. Il sottopasso in pieno centro, (sopra transitano i treni della linea Firenze-Viareggio), in via Mammianese, all’ingresso del paese, ha una carreggiata stretta e spesso due veicoli non riescono a scambiarsi.

Molti gli incidenti (spesso dovuti ad impatti frontali), nel corso degli ultimi tempi, anche un mortale, il 31 gennaio 2016 quando perse la vita un uomo di origine rumena di 45anni il quale rimase vittima di uno scontro violentissimo contro un’altra vettura. Un tema dibattuto da anni.

Massimo Stefanini