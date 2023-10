Restyling completo e nuovi arredi. Locali parrocchiali, taglio del nastro

Inaugurati ieri mattina i locali parrocchiali di Fornoli, che hanno subìto un restyling completo anche con l’acquisto di nuovi arredi, come sedie e tende ed una nuova stufa a pellet. La signora Graziana Tintori Stringari, artefice del progetto, insieme alla figlia Erika e al genero Marco Giannotti, che ha ottenuto un contributo di 6.000 euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, ha proceduto al tradizionale taglio del nastro, con la benedizione impartita dal parroco di Fornoli don Giuliano Ciapi.

Presenti alla cerimonia numerose autorità e cittadini, fra cui l’assessore Roberto Strigori, che ha portato il saluto dell’amministrazione, Luca Marchi per la Fondazione Crl, Emilio Maggiore, presidente del Lions Garfagnana, Marcello Cherubini, presidente Fondazione Michel de Montaigne di Bagni di Lucca, la signora Lucia Salotti in rappresentanza delle mogli Lions. Graziana Tintori Stringari ha ringraziato in primis la Fondazione Cassa di Risparmio per il generoso contributo erogato che ha reso possibile i lavori e l’acquisto degli arredi estendendo i ringraziamenti a tutti coloro che si sono impegnati prestando la loro opera, dai parrocchiani ai cittadini che hanno dato una mano. Luca Marchi, a nome della Fondazione Crl, ha ribadito che la richiesta di contributo era stata subito accolta dal consiglio di amministrazione e approvata, con personale impegno del presidente Marcello Bertocchini.

"La Fondazione - dichiara - è sempre sensibile per sostenere sul territorio progetti di valenza culturale e sociale come questo". Marcello Cherubini, presidente della Fondazione Montaigne, ha confermato che, dopo la positiva esperienza dello scorso anno, il Cine Club sarà di nuovo programmato nei locali parrocchiali di Fornoli con otto proiezioni di film del 2022 (2) e del 2023 (6), ogni giovedì sera a partire dall’11 gennaio 2024.

"Novità di quest’anno - spiega il professor Cherubini - il coinvolgimento del pubblico, che voterà su apposite schede i film per l’Oscar della rassegna ed altri premi". Il presidente del Lions Garfagnana Emilio Maggiore ha sottolineato la “missione“ propria dell’associazione dichiarandosi disponile a iniziative benefiche sul territorio, anche con l’uso della sala parrocchiale.

Marco Nicoli