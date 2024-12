Restano ferme Imu e Irpef. Tassa di soggiorno a 3,50 euro

Entrate del bilancio: mentre non si prevedono incrementi Imu e Irpef, si prevede invece un aumento di 1 euro dell’imposta di soggiorno: l’imposta minima sarà quindi di 3,50 euro al giorno e sarà applicata dal 1° di aprile al 31 dicembre. La previsione è di incassare un totale di 2,8 milioni di euro dalla tassa di soggiorno (sono 2 attualmente).

Aumento anche per i bus turistici con il nuovo ticket che cresce di 50 euro, portando la tariffa a 180 euro: da questa voce si prevedono entrate per 1milione e 400mila euro (eravamo a 900mila euro). A questi ritocchi hanno manifestato la loro contrarietà Federalberghi, che ha messo l’accento anche sulle destinazioni dei proventi e su alcune servizi (taxi per primi) ancora non all’altezza, e le associazioni che rappresentano le guide turistiche cittadine.

Per quanto riguarda i proventi derivanti dai permessi a costruire, la recente approvazione del nuovo Piano Operativo certamente determinerà un incremento degli interventi edilizi sul territorio comunale e una conseguente crescita delle relative entrate, destinate a consolidarsi nell’arco del triennio. L’aumento quantificato in 2,5 milioni di euro per l’esercizio 2025, in ulteriore crescita per le annualità successive.