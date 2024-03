Lucca, 7 neonati in meno di 24 ore: record di parti all’ospedale San Luca

Lucca, 13 marzo 2024 – Festa e gioia all’ospedale San Luca di Lucca dove nel fine settimana appena trascorso sono venuti alla luce 7 neonati in meno di 24 ore. Il record di parti è avvenuto tra le ore 08 di sabato 9 marzo e le ore 05 di domenica 10 marzo. I bebè sono tre femmine e quattro maschi.

Il direttore della struttura Gian Luca Bracco e la coordinatrice delle Ostetriche Maria Paola Belluomini ringraziano medici, ostetriche, infermiere e operatori socio sanitari che in queste ore hanno avuto molto da fare ma hanno dimostrato la consueta competenza e disponibilità.

“Sono momenti di grande emozione per tutti noi – evidenzia il personale di Ostetricia e ginecologia - perché alla fatica legata ai ritmi intensi di lavoro, si aggiunge la gioia per questi nuovi nati che si affacciano al mondo”.

Questi 7 parti in 24 ore rappresentano un segnale che induce all’ottimismo per il futuro, nonostante il periodo di calo demografico diffuso a livello nazionale e la riduzione delle nascite che si registra nella maggior parte dei territori.

Una tendenza che sembra non riguardare l’ospedale di Lucca, in cui nel 2023 ci sono stati 894 parti per un totale di 905 nascite con un aumento del 4,3% rispetto al 2022 quando i nuovi nati erano stati 861.