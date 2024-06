Recital pianistico con il Boccherini

Recital pianistico stasera alle ore 19, nel foyer del Teatro del Giglio, un nuovo appuntamento musicale con gli allievi del Conservatorio di Musica “Luigi Boccherini”, che con le loro esibizioni contribuiscono ad arricchire il cartellone 2024 di Un Teatro Sempre Aperto. Oggi sarà la volta di due studenti delle classi di pianoforte, Arianna Presepi e Matteo Bussi. Arianna Presepi proporrà al pubblico musiche di Franz Liszt (Sonetto del Petrarca n. 47 “Benedetto sia il giorno” in fa minore), Robert Schumann (primo movimento della Sonata n. 2 in sol minore op. 22) e Fryderyk Chopin (le tre Mazurche op. 59 e la Ballata n. 1 in sol minore op. 23).

Nella seconda parte del concerto, affidata a Matteo Bussi, saranno eseguiti brani di Franz Schubert (Improvviso op. 90 n. 4), Fryderyk Chopin (Ballata op. 47 n. 3 e Studio op. 10 n. 10), Sergej Rachmaninov (Etude-Tableaux op. 33 n. 4) e Franz Liszt (Rigoletto. Paraphrase de concert S 434). L’ingresso al concerto è a ingresso libero e gratuito, fino a esaurimento posti.

Fino a mercoledì 12 giugno nel foyer del Teatro del Giglio è visitabile la mostra “Le Donne di Giacomo Puccini: cinquant’anni di bellezza con Riccardo Benvenuti” (dal martedì al sabato dalle 11.30 alle 18, la domenica dalle 11.30 alle 19.30; chiuso il lunedì).