“Real Ghost“, la narrazione per immagini di Luca Romano

Prosegue con successo al Real Collegio la mostra fotografica “Real Ghost“, interessante progetto del fotografo Luca Romano, del Gruppo Fotografico Iperfocale di Pietrasanta, inaugurato il 22 dicembre scorso.

Una suggestiva narrazione per immagini (nella foto a fianco uno degli scatti esposti) dell’intimo viaggio che si affronta prima o poi (a volte mai) nella vita, alla ricerca del proprio “Io“, per combattere quel determinismo che ci vuole immobili dentro ruoli predeterminati, in una comoda apparente libertà.

Il progetto parla attraverso i soggetti ritratti, che altro non sono che la personificazione del talento e della fragilità artistica con i suoi timori, le paure, i demoni e i fantasmi che ci accompagnano lungo il percorso. Personaggi che si muovono sullo sfondo di stanze, ambienti e luoghi che diventano trasposizioni dell’Io interiore.

Quello che propone Luca Romano, con questo particolarissimo allestimento in cui sono molto curate anche la retroilluminazione delle immagini e la musica di sottofondo, è un invito a riflettere su cosa siamo capaci di fare grazie all’arte, alla creatività e al talento, seguendo le proprie attitudini e inclinazioni, in un’eterna lotta tra ragione e desiderio. Un paradosso beffardo.

La mostra fotografica “Real Ghost“ è visitabile con ingresso gratuito fino al 6 gennaio nei seguenti giorni ed orari: 1 gennaio ore 15-19; poi il 4, 5 e 6 gennaio dalle ore 10 alle 13 e dalle ore 15 alle 19. Un appuntamento da non perdere per chi ama la fotografia.