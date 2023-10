Rating di legalità per Lucca . Riscossioni

Lucca Riscossioni e Servizi, azienda della Lucca Holding che si occupa di una serie di servizi fra i quali quelli finanziari, cimiteriali, energia e illuminazione, ha chiesto e ottenuto, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, il rating di legalità, uno strumento che riconosce premialità alle aziende che operano secondo i principi della legalità, della trasparenza e della responsabilità sociale.

Questo punteggio, che si basa su requisiti decisamente impegnativi, viene misurato in tre livelli che vanno da una stella e tre. Lucca Riscossioni ha ottenuto due stelle +.

Un rating non è fine a sé stesso : le imprese che hanno ricevuto questa attestazione hanno maggiori opportunità di vincere bandi di gara e di finanziamenti pubblici, hanno facilitazioni per l’accesso al credito in termini di tempi, costi d’istruttoria e migliori condizioni e aumenta, non da ultimo, la trasparenza e la reputazione.

”Questo rating di legalità, oltre a essere un elemento di garanzia per un’azienda che si muove sul territorio economico del rapporto con i cittadini per quanto riguarda riscossioni e non solo, pone la nostra azienda in una posizione di vantaggio rispetto a certi bandi pubblici e altre situazioni simili – dice il presidente di LRS Giada Martinelli – In generale si tratta di una ulteriore conferma di una struttura composta da ottimi professionisti e perfettamente inserita nell’ambito delle attività dell’amministrazione comunale”.