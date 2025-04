Accoltellato a Lucca, due minori denunciati: la ragazza ha appena 14 anni

Lucca, 18 aprile 2025 – Due minorenni denunciati per rapina e lesioni gravi in concorso. La polizia di Lucca li ha individuati dopo che, nella serata del 15 aprile, hanno accoltellato un uomo di 78 anni in pieno centro a Lucca. Si tratta di un 17enne, italiano di seconda generazione, e una ragazza di 14 anni viareggina.

La vittima, Vinicio Fruzzetti, la sera del 15 aprile era a passeggio con il cane quando inaspettatamente è iniziato l’incubo: nel tentativo di reagire alla richiesta di consegnare il portafoglio, il 78enne, ha subito 3 coltellate da uno degli aggressori. Il 16 aprile, un ragazzo si è presentato con l’avvocato e i genitori presso la caserma dei carabinieri in Cortile degli Svizzeri, dove ha ammesso le proprie responsabilità. Le indagini effettuate dalla polizia e dai carabinieri hanno poi consentito di individuare anche gli altri due presunti responsabili, che sono stati denunciati alla Procura dei Minori per rapina e lesioni gravi.