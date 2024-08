Raid dei ladri a Spianate. A soqquadro l’abitazione del presidente della Pro Loco

Gli hanno quasi devastato la casa, mettendo a soqquadro ogni angolo dell’abitazione di via Puccini a Spianate. E’ la disavventura successa martedì sera a Giancarlo Orsi, molto conosciuto nella frazione più popolosa di Altopascio, anche perché è da tempo il presidente della locale Pro Loco e in passato è stato anche consigliere comunale.

"Purtroppo è tutto vero, sono entrati quando non c’era nessuno - conferma lo stesso Orsi mentre è occupato a distribuire i pasti alla sagra della polenta e non ha comprensibilmente molto tempo né voglia di parlare - , hanno cercato dappertutto, in tutte le stanze, creando disordine ovunque. Di solito si limitano a gettare a terra qualche suppellettile, per trovare l’oro, non so cosa pensare, hanno buttato all’aria tutto e di più".

Fin qui un amareggiato Orsi. Ed è davvero da capire il suo stato d’animo. Della vicenda si occuperanno adesso i carabinieri. I malviventi hanno agito probabilmente quando il presidente della Pro Loco e i suoi familiari erano tutti impegnati alla sagra come volontari, come fanno ad ogni edizione. Tutta la famiglia era a poche centinaia di metri di distanza e probabilmente, anzi, quasi sicuramente, la banda deve avere avuto un complice che aveva il compito di avvisare nel caso i componenti del nucleo familiare fossero ritornati a casa. Ci devono aver messo anche del tempo, magari facendo rumore visto il caos generato con il loro blitz. Ma nessuno sembra aver visto niente anche se l’effrazione e l’ingresso nella villetta è avvenuto al crepuscolo, ma non ancora buio.

Sarà l’attività investigativa a stabilire ciò che è accaduto nel dettaglio. I ladri cercavano qualcosa in particolare? Chissà. La famiglia Orsi ha scoperto tutto al rientro, che si è rivelato choccante, dopo una dura serata di lavoro a beneficio della comunità. Bisognerà verificare se in zona vi sono telecamere di videosorveglianza, con le immagini degli "occhi elettronici" che potrebbero rivelare particolari utili a dare un volto ed un nome agli autori di questo blitz. Un modus operandi violento (sugli oggetti) che preoccupa non poco. Diversi anni fa, sempre alla sagra della polenta, venne rubato l’incasso della serata, una somma cospicua, visto che ogni sera ci sono di media centinaia di persone a degustare la gastronomia. Indagini in corso a 360 gradi.

Massimo Stefanini