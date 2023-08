Raid dei ladri a Ferragosto nelle case di Barga e Fornaci

Ancora furti nella notte di Ferragosto nella zona di Barga e Fornaci. I ladri hanno preso di mira abitazioni in via Mozza a Barga, in Via XXV Aprile sempre a Barga ed anche nella centralissima via della Repubblica di Fornaci di Barga. Il modus operandi è sempre il solito. I ladri aspettano che nella casa non sia presente nessuno e poi entrano forzando porte o finestre. Oltre al bottino più o meno alto a seconda delle situazioni, notevole anche il disagio ed il danno di case completamente messe a soqquadro per cercare beni di valore e denaro o casseforti nascoste.

I furti si aggiungono a quelli già avvenuti nei giorni scorsi sia a Barga che a Fornaci dove oltre all’abitazione di un medico nel Pian grande era stata colpita anche un’altra casa. Altri furti in questo periodo si sono verificati anche in altri centri della Media Valle. Per questo, fanno sapere le autorità, è necessario prendere sempre qualche piccola accortezza quando si lascia incustodita la propria casa, come ad esempio, se si parte per una vacanza, evitare di pubblicare foto sui social almeno fino al rientro a casa. Uno dei modi per sorvegliare una abitazione da parte di malintenzionati può anche essere quello di controllare proprio i social.

Naturalmente anche per i furti di Ferragosto sono state sporte denunce ai carabinieri che stanno lavorando sul territorio alla ricerca di informazioni e indizi utili. Importantissima è anche la collaborazione della popolazione. Se si nota qualche movimento strano attorno ad una abitazione, una telefonata al 112 può contribuire a sventare un reato e a far catturare i malviventi.