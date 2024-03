Racconti nella Rete in trasferta a Perugia. A ottobre la premiazione

Sabato 16 marzo alle 17.30 presso la Sala della Vaccara – Palazzo dei Priori è in programma la presentazione dell’antologia dei vincitori del premio Racconti nella Rete 2023. A presentare il volume edito da Castelvecchi, ci saranno il presidente del premio letterario e di LuccAutori Demetrio Brandi e gli scrittori Iolanda Loreti, Irene Cangi, Sofia Ricci e Valeria Vecchiè. Letture di Elisabetta Chiacchella. Oltre alle interviste e letture di parte dei racconti inseriti nell’antologia, sarà presentato il corto “Separè”, scritto da Piero Fittipaldi con la regia di Giuseppe Ferlito, vincitore della sezione corti dell’edizione 2023. Cortometraggio realizzato in collaborazione con la Scuola di Cinema Immagina. La premiazione dei 25 vincitori avverrà nell’ambito della 30^ edizione del festival LuccAutori, in programma a Lucca dal 5 al 20 ottobre. Tra le novità la copertina della nuova antologia firmata da Fabio Sironi, una mostra fotografica dedicata ai personaggi che sono stati ospiti del festival ed una mostra di importanti artisti contemporanei dedicata a Giacomo Puccini nel centenario della morte.

Per informazioni tel. 0584.651874 [email protected].