Racconti in Rete. Nuova ribalta domani in Rai

LUCCAUna nuova importante ribalta per i Racconti nella Rete “nati“ a Lucca. Domani alle 7.15 su Rai Tre Toscana sarà trasmesso un nuovo servizio sulla 24^ edizione del premio letterario Racconti nella Rete. Organizzato da LuccAutori, è il più importante concorso nazionale per gli autori emergenti. Il premio è in pieno svolgimento nel sito raccontinellarete.it e si concluderà il prossimo 31 maggio. Il presidente del premio, Demetrio Brandi, mostrerà la nuova immagine del premio e del festival LuccAutori realizzata dall’illustratrice e vignettista Marilena Nardi.

Nel disegno si vede una donna immersa nella lettura circondata dai cari, vecchi libri di carta. Sono due le sezioni del concorso dove gli aspiranti scrittori possono cimentarsi. Quella riservata ai racconti brevi e quella per i soggetti per cortometraggi. Si può partecipare anche con racconti rivolti ai bambini. Intanto in questi mesi la macchina organizzativa del premio non si ferma e viaggia in lungo e in largo attraverso lo stivale con tappe importanti a Napoli, Roma, Torino e Firenze. La pubblicazione dell’antologia del premio Racconti nella Rete 2025 (edita da Castelvecchi) sarà accompagnata da quattro premi speciali assegnati ad altrettanti racconti selezionati tra i 25 vincitori. Sarà assegnato il premio del giornale “Buduàr” al miglior racconto umoristico. Il premio Fondazione “Aidr” al miglior racconto selezionato tra quelli inviati dagli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado.

Il premio del portale di informazione “Happyin” sarà invece riservato al miglior racconto di viaggio. Il premio “Strada del Vino e dell’Olio Lucca, Montecarlo e Versilia” sarà assegnato al racconto che esalti il rapporto tra prodotti, territorio e tradizione enogastronomica del nostro Paese. Premiazione che come sempre sarà inserita nell’ambito del festival LuccAutori (31^ edizione), la cui fase finale si svolgerà il 18 e 19 ottobre a Villa Bottini. La manifestazione ricorderà con una mostra il poeta e regista Pier Paolo Pasolini nel cinquantesimo anniversario della morte.