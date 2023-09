Racconti in Rete con LuccAutori Ospiti vip e premi a 25 scrittori

Adriana Pannitteri, Marco Frittella, Roberta Bruzzone, Federica Nardoni, Simona Dalla Chiesa (figlia del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa), Diego Lama, Lido Contemori, Margherita Allegri, Eleonora Sottili, Stefano Redaelli sono alcuni tra i protagonisti della ventinovesima edizione del festival LuccAutori, in programma a Lucca dal 16 settembre al 1 ottobre, abbinato alla ventiduesima edizione del Premio letterario Racconti nella Rete. Il festival è diretto da Demetrio Brandi, conduce gli incontri Elena Marchini.

Il calendario prevede la premiazione dei vincitori del premio Racconti nella Rete (venticinque scrittori provenienti da tutta Italia) e la partecipazione di noti personaggi del mondo della cultura e dello spettacolo. Gli incontri si terranno presso Biblioteca civica Agorà, Cinema Roma a Barga, Palazzo Bernardini e gran finale a Villa Bottini dove saranno anche allestite due mostre di arte contemporanea.

Il festival LuccAutori è sostenuto dal Comune di Lucca, con il patrocinio della Regione Toscana, Provincia di Lucca, RAI, sotto gli auspici del Centro per il libro e la cultura. Proseguono le importanti collaborazioni culturali con la Fondazione Mario Tobino, Rotary Club Lucca, Fondazione Giovanni Pascoli, Cesvot, Strada del vino e dell’olio di Lucca, Montecarlo e Versilia, Fondazione Italian Digital Revolution, giornale Buduàr, Happyin, Premio letterario Casinò di Sanremo “Antonio Semeria”. E con il contributo della Fondazione Banca del Monte di Lucca, Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Unicoopfirenze, Caffè Incas.

“LuccAutori festeggia i ventidue anni di Racconti nella Rete” – dice il presidente Demetrio Brandi. “Un festival, LuccAutori, nato a Lucca nel 1994, che ha dato una ribalta importante a tanti scrittori ormai affermati e che in oltre vent’anni ha fatto incontrare gli autori premiati con i protagonisti della vita culturale e artistica del Paese. Racconti nella Rete è ormai considerato il più grande premio nazionale per inediti online. Il premio letterario Racconti nella Rete, organizzato nel sito www.raccontinellarete.it, ha visto anche quest’anno la pubblicazione dei 25 racconti vincitori in una antologia edita da Castelvecchi, che sarà presentata in anteprima al festival LuccAutori. L’inedita prefazione, che farà riflettere sul rapporto tra narrativa e intelligenza artificiale, è dello scrittore Diego Lama, già vincitore del premio Racconti nella Rete. Il disegno dell’antologia è stata realizzato dall’illustratrice per ragazzi Margherita Allegri che sabato 30 settembre alle 10 a Villa Bottini sarà protagonista di un incontro con il pubblico e gli studenti inserito nelle Occasioni Tobiniane.

“L’amministrazione comunale – affermano gli assessori al turismo Remo Santini e alla cultura Mia Pisano – è lieta di sostenere operazioni culturali di ampio respiro come quella di LuccAutori, che da oltre vent’anni porta nella nostra città autori di primo piano, accanto ad emergenti, provenienti da tutta Italia, contribuendo così da una parte a vivacizzare il dibattito cittadino, e dall’altra a promuovere l’immagine di Lucca“. Oggi sarà il giorno delle riprese a Lucca del cortometraggio Separè tratto dal soggetto dello sceneggiatore napoletano Piero Fittipaldi, vincitore della sezione corti del 22°premio Racconti nella Rete. Il corto sarà girato in un condominio di Lucca con la collaborazione della Scuola di Cinema Immagina di Firenze. I due attori protagonisti sono Hussein Hazem Reda e Noemi Pasta. La regia è di Giuseppe Ferlito. La proiezione in anteprima assoluta avrà luogo sabato 30 settembre alle 16.30 presso Villa Bottini di Lucca in occasione della 29^ edizione del Festival LuccAutori – Premio Racconti nella Rete.