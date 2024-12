“Racconti di carta“. Ecco i premi al “Passaglia“

Anche quest’anno, il Gruppo Paper Board Alliance rinnova il sodalizio con il Liceo Artistico Passaglia di Lucca per il progetto “Racconti di carta”. L’iniziativa formativa e stimolante, rivolta agli studenti, è giunta ormai alla quarta edizione e ha l’obiettivo di promuovere la creatività tra le giovani generazioni, con un’attenzione particolare alla sostenibilità, all’importanza del riuso e alla riduzione degli sprechi.

Le classi 3I, 3D e 4F del “Passaglia“ si sono cimentate sul tema di quest’anno, “Paesaggi e stagioni”, per dare vita al nuovo calendario 2025 del Gruppo. Un viaggio attraverso tredici immagini, realizzate interamente con materiali di recupero e frutto della creatività e dell’impegno dei ragazzi che, attraverso l’estro e la fantasia, sono stati in grado di trasformare in opere d’arte quei materiali che, generalmente, vengono considerati scarti e quindi gettati via.

A coordinare il progetto, anche quest’anno, sono stati i docenti Nadia Cozzi e Simone Caldagnetto, consolidando una collaborazione – quella tra il Liceo artistico di Lucca e il Gruppo PBA - che continua a crescere anno dopo anno.

Il risultato è stato un lavoro eccezionale per originalità e ricercatezza, all’interno del quale si è distinta l’opera firmata dalla classe 3I. Selezionata grazie al supporto dell’architetto Alessandro Dubini, che ha contribuito alla valutazione, è stata, infatti, scelta tra tutte le creazioni proposte, trovando spazio nel calendario aziendale.

Tuttavia, anche il lavoro delle classi 3D e 4F è stato decisamente apprezzato. La premiazione della classe 3I si è svolta martedì scorso 17 dicembre. In quell’occasione, il Gruppo PBA, che sul territorio comprende le aziende ICP e Tecno Paper, ha consegnato agli studenti un buono per l’acquisto di materiale didattico, come incentivo per proseguire il proprio percorso artistico e formativo nel segno della sostenibilità ambientale. A consegnarlo sono stati Roberto Severini, Sales and Marketing Director, e Sonia Bernicchi, International Sales Manager del Gruppo.