Raccolti generi alimentari. Un aiuto alle famiglie

Ben 60 quintali di generi alimentari di prima necessità. Anche quest’anno, con l’approssimarsi delle festività natalizie, è proseguita incessante l’attività del Lions Club Antiche Valli Lucchesi. sotto la guida del presidente Diego Giannini si è lavorato in modo particolare sulla tutela delle categorie più fragili. Su iniziativa dell’associazione "Amo dell’Amore" ETS infatti il club, con la collaborazione e il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio e del gruppo dei supermercati Conad e Lions club Lucca Host, Lucca Le Mura, Garfagnana e Pescia, sono in distribuzione i pacchi famiglia attraverso le Caritas delle varie zone e delle parrocchie che sono radicate sul territorio e ben conoscono le esigenze da soddisfare e quindi hanno cognizione esatta di dove indirizzare i beni da consegnare.

E’ un lodevole atto di solidarietà effettiva e tangibile, concreta, oltre che di rispetto umano per le situazioni più complicate, con la consapevolezza della necessità di intervenire su quelle particolari condizioni di disagio familiare che si determinano nei territori per lenire, per quanto possibile, i casi di maggiore sofferenza. Soprattutto quella dei bambini. Il Lions Club Antiche Valli Lucchesi conferma, quindi, ancora una volta la sua profonda attenzione per le questioni sociali che rappresentano un elemento fondamentale della nuova presidenza di Giannini.

M.S.