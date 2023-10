Raccolta storica locale a San Romano: Giovani volontari per conservare la memoria L'amministrazione comunale di San Romano in Garfagnana ha incaricato un gruppo di giovani volontari di raccogliere le testimonianze dei compaesani, in particolare quelle degli anziani, per costruire un archivio della memoria. Un'iniziativa che mira a mantenere viva l'identità della comunità.