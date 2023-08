Raccolta fondi FdI per i bisognosi

Continua la mobilitazione degli aderenti a Fratelli d’Italia in provincia di Lucca per chi ha bisogno. Dopo la raccolta a favore degli alluvionati della Romagna, con diversi viaggi in quei territori, a Capannori si raccolgono , giovedi 31 agosto 2023, dalle 18,30 alle 20, nella sede del partito in via Romana, generi di prima necessità a favore dei bisognosi.

Il progetto prosegue

il percorso di aiuto

verso i più bisognosi.