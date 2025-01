Raccolta differenziata: "Il vetro ogni 15 giorni"

PIANA"La raccolta dell’indifferenziato e del vetro passano dal ritiro settimanale a quindicinale. Ennesima riduzione della raccolta". Lo afferma Liano Picchi, coordinamento comitati ambientali Piana il quale aggiunge: "Una assurdità perché il vetro in particolare creerà notevoli difficoltà sia alle famiglie che agli addetti alla raccolta. Le famiglie dovranno mettere a disposizione gratis dell’ Ascit un altro metro quadrato in più della loro abitazione per trattenere in casa bottiglie e contenitori consumati nei quindici giorni. Poco interessa a lor signori delle difficoltà per chi vive in un appartamento non troppo grande o dei pesi eccessivi da trasportare quindicinalmente per persone anziane che magari vivono anche ai piani rialzati. Meno ancora sembra interessarli dei pesi fuori misura a cui sottopongono il personale addetto alla raccolta. L’importante per loro è fare i primi della classe, aumentando di qualche decimale nella classifica regionale della raccolta differenziata.Ma la scalata nella "hit parade dei rifiuti "costa sempre più cara e allora – scrive Picchi nella nota – ad Ascit e Comune non resta che scaricare sulla gente le difficoltà che ne conseguono, diminuendo i giorni di raccolta. Così facendo però la disaffezione aumenta. Se continuiamo di questo passo oltre a primeggiare in Toscana per la peggiore qualità dell’aria – conclude Picchi – diventeremo anche il primo Comune per abbandoni di rifiuti nel territorio. E finalmente qualcuno dovrà spiegare a Del Chiaro ed Ercolini che in questo caso essere i primi della classe è tutt’altro che un merito".