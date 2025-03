Raccolta di firme: "Una viabilità sicura"

Un gruppo spontaneo di cittadini, rappresentanti d’azienda, commercianti e liberi professionisti di Bagni di Lucca e di Borgo a Mozzano, che si dichiarano non affiliati ad alcuna posizione politica di parte, ha dato vita ad una raccolta di firme su una petizione per portare all’attenzione di tutti gli enti preposti e degli organi competenti la necessità di attuare una serie di cambiamenti, non procrastinabili, che garantiscano una viabilità sicura e fruibile anche in casi di emergenza. La petizione è stata diffusa in tutti gli esercizi pubblici, gli uffici e le aziende del territorio e sarà inviata ai sindaci di Bagni di Lucca e Borgo a Mozzano, al presidente della Provincia Marcello Pierucci, al presidente della Regione Eugenio Giani, al consigliere regionale con delega alle infrastrutture Stefano Baccelli e al dirigente territoriale di Anas Stefano Liani.

"Le condizioni critiche in cui versa la viabilità nella nostra zona - si legge nella petizione - sono peggiorate anche per l’aumento, in questi ultimi anni, di eventi atmosferici sempre più frequenti e estremi. Ultimamente le frane verificatesi nel nostro territorio, precisamente nel breve arco temporale che va dal 14 marzo al 16 marzo, aggravate dai già presenti smottamenti in direzione Popiglio e dalla chiusura del Brennero per programmati lavori, hanno causato l’isolamento del Comune. I cittadini promotori della petizione, che sta raccogliendo moltissime firme, chiedono pertanto l’attuazione del piano operativo intercomunale e, nella fattispecie, del punto, ritenuto oggi più che mai prioritario, relativo alla realizzazione di un’infrastruttura strategica, vale a dire un ponte di collegamento tra Fornoli e Pian della Rocca.

Marco Nicoli