Quiriconi eletto presidente del Rotary “Onorato della fiducia del Club del Forte“

Il dottor Umberto Quiriconi, presidente provinciale dell’Ordine dei Medici, è il nuovo presidente del Rotary Club di Forte dei Marmi. Si è svolta sabato nella suggestiva cornice della SpA Henreaux di Querceta la cerimonia del passaggio del collare del Club dal past president Andrea Casali. Quiriconi, neuropsichiatra lucchese, si è detto orgoglioso, emozionato ed onorato per la fiducia dimostrata dal Club nei suoi confronti considerato anche il suo recente ingresso nel sodalizio e la residenza in un contesto diverso da quello di Forte dei Marmi. Si è detto comunque fiducioso perché tutti i soci sono animati da grande motivazione e spirito collaborativo così come i presidenti degli altri clubs della fascia costiera per cui guarda con ottimismo al futuro. Il consiglio direttivo è formato anche dai Vice Presidenti Ermindo Tucci e Andrea Dianda, dal segretario Mario Del Pistoia, il tesoriere Antonio Izzetti, il prefetto Salvatore Frega, i consiglieri Paolo Corchia e Riccardo Pellini, i presidenti delle commissioni Andrea Casali e Ilaria Lotti, Anna Schiaffino, Susanna Larini e Gemma Ceccarelli.