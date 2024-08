questa sera

Stasera arriva il mondo dei Cosplayer, i personaggi di due saghe famosissime e amate da grandi e piccini: Star Wars e Harry Potter. Sul palco di piazza delle Erbe spazio alla danza con lo spettacolo "La magia dei desideri" a cura del Centro studio Danza e Artis’t di Ilaria Pilo. Domani, poi, la giornata dello sport. Stasera saranno l’associazione Revelio Harry Potter di Figline e l’associazione Florence Knights Star Wars di Quarrata ad animare il centro storico con i personaggi del popolare maghetto e quelli della saga di George Lucas. I fan di Harry Potter potranno assistere alla cerimonia di smistamento con il cappello parlante e relativa assegnazione alle quattro casate di Hogwarts, duelli di magia e la sciarada magica, una speciale caccia al tesoro. Darth Vader sarà il protagonista della parata Star Wars con spettacolo di spade laser e una scuola per diventare Jedi e sconfiggere così l’Impero dei Sith. In piazza delle Erbe, la scuola di Ilaria Pilo proporrà diverse scenografie realizzate durante l’ultimo anno accademico. Musica in piazza Olinto Dini con il gruppo Area 21. L’apertura serale dei negozi come sempre è accompagnata da tanti altri appuntamenti, tra cui ricordiamo le due aree per bambini, in via Farini e il Lego Corner in via Vittorio Emanuele. Gli amanti del rally possono provare i simulatori di Seven Speed Racing. Apertura serale poi del museo furioso nella Rocca Ariostesca e delle mostre di Sergio Suffredini, in Barchetta, e Maurizio Maggiani. Dopo la mezzanotte appuntamento con il Disco Baraonda al mercato ortofrutticolo.

Dino Magistrelli